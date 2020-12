Rafa Kalimann, Manu, Thelma e Bruna Marquezine alugam ilha para o Réveillon

As ex-BBBs Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelminha se uniram a Bruna Marquezine para passar o réveillon juntas em uma ilha privativa alugada por elas.



"Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza", postou Rafa no Instagram, fazendo mistério sobre onde fica a ilha.

"Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio!", continuou Rafa, que foi corrigida por Bruna: “Adotada não, eu tava lá também [no BBB]”, disse a atriz, que é uma das melhores amigas de Manu Gavassi e foi telespectadora assídua.

As amigas também convidaram os namorados para a virada do ano. "Meu boy está aqui, boy de Thelma Regina", disse.

Já Manu brincou: "Meu boy o universo está cuidando". "O meu também", completou Marquezine.