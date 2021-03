Filho de Murilo Rosa causa climão ao vivo: 'O que é TPM?'

Murilo Rosa e Fernanda Tavares participaram do programa “É De Casa” neste sábado (20) e o filho do casal acabou roubando a cena. O menino de 8 anos ‘invadiu’ a conversa com Patrícia Poeta, e disparou: “O que é TPM?”.

Os dois participavam do jogo “novo normal”, apontando qual deles faz algo mais que o outro. Patrícia perguntou quem é o mais implicante e os dois concordaram que é Fernanda. Ela, no entanto, se defendeu: "O Murilo é muito implicante, ele gosta... Quando ele vê que a gente está brava, na minha TPM, ele gosta de me irritar num grau.", disse.

Murilo afirmou: "É porque eu nunca sei quando começa a sua TPM, ela não avisa pra gente".

Em seguida, o filho entrou em cena, surpreendendo os próprios pais e a apresentadora: "Pai, o que é TPM?".

Patrícia acabou rindo enquanto Murilio explicava: "TPM? Você não sabe o que é TPM? Você vai saber”, disse Murilo, sem graça.

"Você sabe o que é TPM! Ele tá olhando pra mim", afirmou Fernanda "Eu não me lembro", disse o menino. "TPM é aquela coisa que a mamãe tem, lembra?", disse Murilo.

"Tá bom, não vamos entrar nesse detalhe", finalizou Fernanda.