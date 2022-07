Fernanda Paes Leme revela que traiu namorado com Rogério Flausino

Fernanda Paes Leme revelou durante o podcast ‘Quem Pod Pod’ que traiu o namorado com o cantor Rogério Flausino durante o casamento de Angélica e Luciano Huck em 2004.

Angélica, que era convidada do podcast, falava sobre o casamento com Luciano quando Fernanda revelou a pulada de cerca. “Você falou dos seus 18 anos de casada. Eu fiquei noiva, mas quem pegou o buquê do seu casamento fui eu! O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país e dentro desses 1500 convidados, estava eu, nos meus 20 e poucos anos, recém-chegada ao Rio de Janeiro. Eu peguei e uma parte do buquê foi pra Ju Knust. Logo depois ela (Juliana) morou com alguém, ela casou. E tem outra coisa: eu peguei o buquê e o Rogério Flausino no seu casamento”, disse.

Angélica disse que já sabia da traição, mas não tinha comentado porque não sabia se podia falar. “Eu não queria falar isso, porque achei que a gente não podia falar. Você é jovenzinha. O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim, aí chegaram e falaram: 'Você não vai acreditar, a FePa está pegando o Rogério Flausino no meio do camarim'. E eu falei: 'Jura?!', no meio do casamento eu já sabia de tudo”, disse.

Fernanda afirmou que o namoro não ia bem na época. “Eu dei furo para o meu videocast. Eu namorada, hein?! Na época do seu casamento! Acho que estava quase acabando, mas é isso, todo mundo aqui já deve ter sido corna e todo mundo já botou um chifre, gente!”, disse sem citar o nome do namorado chifrado.

Fê, que está noiva, aproveitou para mandar um recado para o noivo Victor Sampaio. “Não, aqui a gente fala tudo. Eu só pego as pessoas no auge. Amor, a gente está noivo, mas é passado”.