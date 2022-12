A Fazenda: Record não libera Deolane e irmãs da peoa se revoltam

O grupo já soltou fogos de artifícios, puxou coro para a saída da peoa e vem tentando - de alguma maneira - se comunicar com Deolane. As transmissões do PlayPlus chegaram a ser cortadas e os peões foram liberados dos tratos dos animais.

As irmãs e os fãs estão reunidos no local onde fica A Fazenda desde a noite de sábado. Eles pedem que a advogada seja liberada e alegam que a mãe da participante está na UTI.

As advogadas conversaram com a equipe jurídica da emissora, mas tiveram uma reposta negativa. "Eles [Record] não vão liberar ela, não querem avisar que minha mãe está na UTI. Inventaram mais um monte de coisa para não dar o recado para ela", disse Dayanne durante uma live.

