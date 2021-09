A Fazenda 13 confirma ex-BBB Bil e Mileide Mihaile, ex de Safadão

Já Mileide é conhecida de longa data dos fofoqueiros de plantão na internet, tendo protagonizado altas situações com o ex-marido Wesley Safadão, que a traiu com a atual esposa, Thyane Dantas.

Arcrebiano teve uma participação muito comentada no Big Brother Brasil 2021, mais pelos feitos que sofreu do que por algo que tenha feito. O modelo se envolveu com Karol Conká, sendo alvo das tretas da rapper. Quando começou a esboçar alguma reação, ele foi eliminado. Aqui fora, a recepção do público foi boa, tanto que ele foi convidado em seguida do reality show “No Limite”, também da Globo.

