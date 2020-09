A Fazenda 12: 'amante do meu ex', dispara MC Mirella sobre Raissa Barbosa

A MC Mirella não gostou nada de encontrar a vice-Miss Bumbum, Raissa Barbosa no elenco de 'A Fazenda 12' e, se recusou até mesmo a cumprimentá-la.

"Olha, amante do meu ex. Eu não falei, eu não falei. Gente, eu não estou acreditando nesta palhaçada. Ah, eu não estou acreditando", disse Mirella, em conversa com outra participante, sem citar o nome do ex. A funkeira namorou com o Dynho Alves, com quem terminou recentemente.

Mirella falando que a Raissa é amante do ex dela #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/I4qZc7T2rp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

As duas se falaram momentos depois, mas ficou visível o constrangimento da cantora. Além de Raissa, Mirella também reencontrou Biel, com quem teve um breve relacionamento quando eram mais jovens.