Famosos repercutem anulação das condenações de Lula que o torna elegível

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Facchin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Com isso, Luís Inácio volta a ser elegível e pode se candidatar para as eleições de 2022.

A decisão é um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (8). Famosos e anônimos estão repercutindo a decisão.

Luciano Huck, que pode se candidatar à presidência, comentou: “No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum”, escreveu.

Felipe Neto cogita Lula e Bolsonaro disputando as eleições do ano que vem. “Se cair um ‘Lula vs. Bolsonaro’ em 2022 e a imprensa me vier com ‘uma decisão muito difícil’, acho que eu vou preso dessa vez. ‘Ah mas Felipe vc falou em dois mil e não sei quanto que entre Lula e Bolsonaro vc teria que votar no Bolsonaro pq não vota em condenado por corrupção’. Sim migão, essa é a consequência de estudar e se informar: vc muda de opinião. Se até o STF mudou de opinião…”, disparou.

Bruno Gagliasso: “Ah, então, cidadão, vc ficou aí preso 500 dias e agora a gente descobriu que nao era esse juiz que tinha que te julgar. Foi mal. Inacreditável. Sem pensar em política e em votos. Como o Estado devolve 500 dias que tira da vida de um cidadão por um erro da justiça? Não gosto nem de imaginar uma situação assim. Mt triste”, escreveu.