Fábio Porchat relata experiência com botox anal: ‘me arrepiou’

Eu fiz um gritinho de indignação, com tristeza, e ele deu umas 20 aplicações. Eu não tive nem controle, segurei o lençol da cama, com dor, e pensei: 'Esse cara está fazendo de propósito, ele quer me humilhar. Aí você sai de lá meio sem saber, porque não dói depois também, mas ele (o ânus) fica de mal”, acrescentou.

"Ele foi descendo, foi pra zona morta, pra terra do nunca, a 'costurinha', e começou a doer um pouco mais, mas eu quis mostrar paz e tranquilidade. Daqui a pouco ele fala assim: 'posso continuar?'. E na ingenuidade pensei: 'ué, pode, não vai parar agora'. Mas o que ele quis dizer era continuar no 'caminho das Índias', ele queria fazer a botocada anal", contou aos risos.

“Eu fui um dia no dermatologista quando eu estava mais gordinho, suando muito, e ele falou: Fábio, pra parar de suar: botox’. Aí ele falou: ‘você sua muito na virilha?. E eu falei: ‘não suo, não’. Mas ele disse que era bom e eu respondi: ‘ué, vamos ver isso aí, o que vai acontecer”, explicou em um dos episódios do ‘Que História é essa, Porchat?’.

Your browser does not support the video tag.

