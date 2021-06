Ex-marido de Renata Dávila tem prisão decretada por não pagar pensão

Humberto Pentagna Guimarães, ex-marido de Renata D'Ávila, teve a prisão decretada por não pagar a pensão alimentícia para a filha, Alice, de 4 anos, fruto do relacionamento com a ex-bbb. A informação é da Quem.

Renata comentou sobre a decisão da justiça. “Já vai fazer dois anos que nos separamos e nesse tempo todo, estou arcando com todas as despesas da nossa filha sozinha. Ele alega que a decisão da pensão não havia sido decretada pela justiça e que ele não tinha a obrigação de pagar. Acontece que está aí a prova. Finalmente, a justiça tomou a decisão. Espero que ele pare de achar que é o dono da razão, que manda no judiciário, como ele gosta de encher a boca para falar e cumpra seu dever como pai. Coincidentemente, na semana que o decreto da prisão saiu, ele foi passar um mês fora do Brasil”, declarou.

Humberto comentou a decisão da justiça alegando que deixou Renata ficar em seu apartamento e só pagaria a pensão quando ela deixasse a propriedade. “Durante todo curso do processo, eu cumpri a determinação do juiz, na qual determinava que a Renata permaneceria no imóvel de minha propriedade e somente após a sua saída seria exigido o pagamento da pensão. Nesse momento, o juiz expediu o mandado de prisão para que eu pague o valor da pensão e ela saia do meu apartamento. Logo, irei cumprir a determinação do juiz para que eu possa rever o meu apartamento”, informou ele à Quem.

O empresário ainda criticou a ex-mulher. “Na verdade, tudo é segredo de justiça, mas, infelizmente, quando envolvemos com uma subcelebridade de mau caráter, que estão dispostas a tudo para aparecer na mídia, pois já foram esquecidas por falta de talento e competência, infelizmente, tenho que expor minha filha e minha intimidade em um processo que corre em segredo de justiça. Uma pessoa que não consegue nem concluir um curso superior está disposta a tudo por dinheiro e fama. Isso que ela mais deseja. Vou pagar para ter paz e ficar livre dessa pessoa que foi o maior erro da minha vida. Porém não concordo com o valor estipulado na justiça para uma criança de apenas 3 anos. Continuarei interpondo recursos para um valor mais justo”, concluiu.