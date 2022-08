Ex-Malhação desabafa sobre luta contra depressão: ‘não sei como estou viva'

"Fui diagnosticada uma síndrome do estresse pós traumático, que é uma depressão ocasionada por um episódio da minha vida que eu ainda não estou preparada para falar. Mas um dia falarei! Então existem gatilhos, que eu ainda não identifiquei todos, que me fazem voltar neste lugar”.

“Eu me tratei muito mal. Não sei como estou viva. Eu nunca me achei linda. Não tenho nem espelho em casa. Me cobro muito, me trato muito mal e estou tentando melhorar isso em mim”, contou ao podcast Lá no Pod.

