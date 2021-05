Ex de MC Kevin revela reação da filha ao saber da morte do pai

A ex-namorada de MC Kevin, Evelin Gusmão, teve a difícil tarefa de contar à filha dos dois, Soraya, sobre a morte do pai. Kevin morreu aos 23 anos no último domingo, ao cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

"Contei para ela sobre o papai dela e ela me fez várias perguntas. Na noite do acontecido, eu estava muito nervosa, chorando demais e ela veio me abraçar e chorou junto comigo. Não consegui contar no dia. No outro dia de manhã, conversei bastante com ela que o papai dela virou uma estrelinha e está com o papai do céu em um lugar maravilhoso. Ela ficou me olhando, perguntou algumas coisas, ficou calada... Ela juntou as mãozinhas, fechou os olhos e limpou o rosto. A Soso está bem. Ela é muito pequena para entender tudo que vem acontecendo.", relatou.

Evelin conta que a menina tem a personalidade do pai. "Aqui fica essa pequena que tem a mesma alegria que o pai, o mesmo jeito. Sou grata por essa filha linda porque ela é a maior lembrança", disse.

Quando soube da morte de Kevin, Evelin já havia demonstrado apreensão em dar a trágica notícia à filha do ex-casal. "Não sei como vou contar".