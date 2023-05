Ex de Luan Santana faz post misterioso após cantor romper noivado

Jade fez uma postagem na manhã desta terça (30) e os internautas já relacionaram a mensagem com o possível término do artista. "A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer", dizia o post compartilhado.

Luan Santana confirmou o término do noivado com Izabela Cunha e os fãs do cantor com a ex-namorada, Jade Magalhães ,estão torcendo pela volta do ex-casal que ficou junto por 12 anos.

