Ex de Ávine Vinny retira denúncia contra o cantor após depoimento

A ex-mulher de Ávine Vinny, Laís Holanda, retirou a denúncia de ameaças contra o cantor, preso na noite desta segunda (13) em Fortaleza.

No documento, as advogadas da enfermeira alegam que "ela não tem interesse na tramitação do processo", segundo o G1. A audiência de custódia para definir o destino do artista vai ocorrer ainda hoje.

Em uma das mensagens, o qual o G1 teve acesso, o cantor diz que Laís "vai se arrepender e que vai lembrar pelo resto da vida.

"O dia de hoje tu nunca mais vai esquecer. Laís escute, você vai se arrepender. Juro por Deus que o dia de hoje você vai lembrar pelo resto da vida'", diz o trecho.

Laís contou ainda que as ameaças iniciaram depois que ela deixou a menina e a babá no prédio do cantor, que teria questionado o motivo da enfermeira não subir também.

Sem resposta, Vinny ligou para a ex e teria começado a insultá-la, inclusive, com ameaças de morte: "Eu destruo a minha vida, mas acabou com a tua", contou a enfermeira em depoimento.