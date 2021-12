Preso, cantor Ávine Vinny divide cela e aguarda audiência de custódia

Segundo foi noticiado inicialmente pelo colunista Leo Dias, Laís Holanda recebeu ameaças de Ávine e ao chegar na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, ela recebeu uma nova mensagem com novas ameaças do cantor. O ex-casal tem um filho.

Na delegacia, Ávine foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. O dono do hit 'Coração Cachorro' passará por audiência de custódia hoje (14) que irá definir se ele será mantido preso, se usará tornozeleira ou ficará em liberdade.

O cantor Ávine Vinny está dividindo uma cela com outros presos, que chegaram a cantar hits do artista durante a noite, segundo apurou a TV Verdes Mares. Ele foi preso em Fortaleza na noite desta segunda-feira (13) após ameaçar a ex-mulher.

