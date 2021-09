Ex de Anitta, Gui Araújo é confirmado em A Fazenda 13

O namoro de Gui com Anitta começou durante a quarentena, em maio de 2020. Gui chegou a morar na mansão da cantora e gravar o clipe "Tócame" com ela. O casal viveu um romance super exposto na internet, terminando após 2 meses.

Ex-participante do reality “De Férias com o Ex”, da MTV, Gui Araújo ficou mais famoso quando ficou conhecido como namorado de Anitta. Ele também namorou Gabi Brandt, antes do relacionamento da influencer com Saulo Poncio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.