Ex-BBB Eslovênia é detonada após se chamar de ‘gorda’ em foto com barriga chapada

Na foto do casal na academia a modelo escreveu: “fit” (em português magro) se referindo ao namorado e “fat” (em português gorda) para ela, ao falar da diferença do seu corpo com do ex-BBB.

A ex-BBB Eslovênia está sendo criticada após se chamar de ‘gorda’ em uma imagem ao lado do namorado Lucas Bissoli no TikTok.

