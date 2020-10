Ex-agente diz que modelo encontrada no Rio foi forçada a deixar a filha

O ex-agente de Eloisa Fontes, que foi encontrada vagando no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, após desaparecer para a família, acredita que ela esteja sofrendo psicologicamente por ter perdido a guarda da filha, Azzurra, para o ex-marido, o produtor executivo e modelo russo Andre Birleanu.

Paulo Fernando Santos afirmou nesta sexta-feira (9) ao jornal Extra, que o ex-companheiro agredia Eloisa durante a gravidez, e que - ainda segundo Paulo - ganhou a guarda da filha mostrando fotos de Eloisa em "cenas comprometedoras" em um site de prostituição.

Segundo o ex-agente, as fotos teriam sido feitas pelo próprio ex-marido: "Ela sofre muito com essas imagens, que foram publicadas em alguns sites". "Assim como muitas mulheres brasileiras, que são abusadas às vezes dentro de casa por familiares, o mesmo pode ter acontecido com ela. Claro não podemos confirmar o que não temos certeza, mas é infelizmente uma realidade.", disse Paulo ao jornal. "Ela era modelo fotográfica, fazia look books, fotos para e-commerce. Poucas vezes faltava a um casting ou chegava atrasada. Era trabalhadora e ganhava seu dinheiro", completou.

"Espero que ela não tenha que esperar a menina fazer 18 anos para ter autonomia para conseguir descobrir quem é sua mãe. Afinal, toda história tem dois lados", disse o agente.

Eloisa e Andre se conheceram em São Paulo e se casaram em 2014. Eles posaram juntos para uma campanha da Dolce & Gabbana em 2015, e no ano seguinte, Eloisa posou com a filha para a capa da revista "Elle" da Romênia.

Com carreira internacional e passagens pelas semanas de Moda mais prestigiadas do mundo, como a de Paris e Milão, além de capas de revista internacionais, Eloisa deixou a família aos 17 anos para começar a carreira de modelo. Ela foi dada como desaparecida pela primeira vez em 2019, em Nova York, onde estava morando a trabalho, e na época, chegou a ser encontrada por policiais americanos, andando nua e desorientada por uma cidade próxima. Eloisa voltou ao Brasil sem avisar a família, e chegou a morar com um namorado no Rio de Janeiro, mas desapareceu novamente em seguida, um ano depois, passando a morar em situação de rua.

