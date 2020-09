Estrela de 'Supergirl', Melissa Benoist dá à luz primeiro filho

Nasceu Huxley Robert Wood, o primeiro filho de Melissa Benoist, estrela de Supergirl e ex-Glee, com o ator Chris Wood. O casal de atores anunciou o nascimento via Instagram pela primeira vez nesta sexta-feira (25), também revelando o nome do bebê. " Huxley Robert Wood chegou por aqui algumas semanas atrás. E esse garotinho é tudo", escreveu a atriz.



Atriz mostrou a mãozinha do herdeiro. Foto: Instagram

Melissa e Chris, que são colegas em Supergirl, se casaram no ano passado. A gravidez só foi revelada em março.

Em 2019, a atriz fez um relato chocante sobre as agressões que sofreu do ex-namorado, que acredita-se que o agressor tenha sido o ator de Glee, Blake Jenner, seu namorado antes de Chris Wood.