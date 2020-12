Em novo áudio, marido de Ivy diz que não é apaixonado pela ex-BBB

Após Ivy anunciar que adiou o casamento com o marido Rogério Fernandes, marcado para dezembro em Cancún, um novo áudio do empresário veio à tona. Na conversa, ele diz que reatou a união pela família, mas não é apaixonado pela ex-BBB.

E então surge um novo áudio revelador do marido de Ivy. A voz da moça está distorcida para preservar a identidade dela. pic.twitter.com/FHCrGcXoQN — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) December 3, 2020

O áudio foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A conversa ocorreu com uma suposta affair, no dia 2 de maio, e ainda segundo a colunista Ivy e Rogério já haviam reatado nessa época.

“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. […] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir”, diz.

Ainda segundo a publicação, a mulher deste áudio não é a mesma que ele sugeriu pagar dívida com sexo.