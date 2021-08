Em live juntos, Luan Santana paquera Juliette e fãs piram: ‘shippando muito'

Luan Santana e Juliette participaram de uma live juntos na noite desta terça-feira (10), para as lojas Americanas, e levaram internautas à loucura com um clima no ar.

Muitos começaram a “shippar” o cantor com a campeã do BBB21, que no reality show chegou a ‘pirar’ durante as lives do artista. Durante a live, que contou ainda com a cantora Luísa Sonza e com a apresentadora e ex-BBB Ana Clara, e outras personalidades, Luan foi questionado se está ficando com alguém e respondeu “Tô”. Em seguida, passou a olhar fixamente para Juliette, que ficou sem jeito.

É errado eu estar shippando muito a Juliette e Luan ??? #FestaoDaJuliette pic.twitter.com/S5VAMbXnkN — AperreioDaJuliette (@aperreiodaju) August 11, 2021

Empolgados com a live, alguns fãs de Juliette também "shipparam" a paraibana com Luísa Sonza. As duas foram embora do evento juntas.

Veja mais momentos:

mundinho luan e juliette de mãozinhas dadas #JulietteNaAmericanas pic.twitter.com/gRRXtdVHVd — malu (@twitamaria) August 11, 2021

pergunta: “luan, você tá ficando com alguém no momento?”

luan: “tô”

juliette: “tá, respondido”

*ele encarando ela*



gente GENTE GENTE…. #JulietteNaAmericanas pic.twitter.com/O4NvqIUi4E — malu (@twitamaria) August 11, 2021