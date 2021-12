Em estado grave, cantor Maurílio volta a ser sedado

O cantor Maurílio, que está em estado grave, voltou a ser sedado, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (21). Ele está internado na UTI em um hospital de Goiânia, desde a última quarta-feira (15), após ser diagnosticado com tromboembolia pulmonar O sertanejo passou mal durante a gravação de um DVD em Goiás. Na ocasião, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza, com quem faz dupla. Ele sofreu teve três paradas cardíacas.

