Em crise com Saulo Poncio, Gabi Brandt insinua que vai se mudar de casa

Gabi Brandt, que está “dando um tempo” no casamento com Saulo Poncio, conforme o casal anunciou na última noite de natal, deu a entender aos fãs que pode se mudar de casa. Gabi abriu a caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa questionou se ela está animada pra casa nova. Sem dar explicações, a influencer respondeu que já está até separando fotos de inspiração para a decoração: "Bastante [animada], a pasta do pinterest tá a todo o vapor kkkkk", escreveu. Não se sabe se Gabi pretende se mudar com Saulo ou sem ele. A influencer mora com Saulo e os dois filhos do casal na mansão dos Poncio. Cada núcleo familiar tem uma parte separada da mansão. Ela também foi questionada sobre como está se sentindo, e respondeu com uma foto reflexiva, que mostra uma mulher observando calma enquanto uma onda gigante vem em sua direção. Pelo jeito, Saulo está aproveitando em clima de solteirice. Ele teria viajado para curtir o réveillon de Neymar Jr., e por lá, teria sido visto se envolvendo com três mulheres.

