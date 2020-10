Mansão dos Poncio tem detalhes de cair o queixo divulgados; vem ver

A mansão onde moram o pastor da Igreja Pentecostal Anabatista e dono de uma fábrica de cigarros, Márcio Matos de Souza, a esposa e sua família, formada por pelos influencers Sarah Poncio e o marido Jonathan Couto; Saulo Poncio e a mulher, Gabi Brandt, além dos filhos dos casais, teve novas fotos e detalhes divulgadas pela revista Vogue Casa nesta sexta-feira (2).

O imóvel inspirado no Palácio de Versalhes, na França, mais se parece um condomínio: são três casas interligadas entre si, na mesma propriedade, formando uma gigantesca mansão com heliponto, SPA, hidromassagem, salão de beleza, cinema, academia, sauna, piscina, garagem com vaga para 12 carros dentro e mais 12 carros fora, entre outros luxos.

Há quase 4 mil metros quadrados de porcelanato nos pisos e 180 placas de mármore. São 92 portas, 48 cadeiras, 16 sofás, 9 camas de casal, 12 de solteiro… Ufa! Calma, que ainda tem mais coisa.

O terreno conta com uma avenida própria batizada com o nome da família, além de outras ruas menores, e iluminação no estilo praça. A área é quase uma "mini cidade" e possui 30 espécies diferentes de árvores, 3,400 m2 de calçamento, piscina de 90m2, quadra poliesportiva

Geraldo Segreto, engenheiro responsável pela obra, avalia que a casa deva ultrapassar o valor dos R$ 50 milhões. "Chegou um momento que simplesmente paramos de calcular e olhar para valores. Enquanto clientes normalmente pedem para reduzir gastos, eles sempre queriam acrescentar algo".