Em Cancún, Graciele Lacerda empina bumbum em foto com Zezé Di Camargo

Em uma imagem publicada por ela no Instagram, a musa fitness aparece com o bumbum empinado ao lado do cantor. "Eu, ele e o mar de Cancún!", escreveu.

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão curtindo uma viagem internacional a Cancún, no México, e por lá a mulher do sertanejo já aproveitou para caprichar nas fotos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.