Edir Macedo é vacinado contra Covid em Miami após polêmicas em pandemia

Em junho, três meses depois de minimizar o vírus, Edir Macdo foi internado com Covid-19, no seu próprio hospita em São Paulo, o Moriah. Ele chegou a gravar vídeos como se não estivesse internados, possivelmente para despistar a doença, mas a notícia acabou se espalhando e o líder religioso confirmou as suspeitas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.