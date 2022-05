Documentário do Globoplay sobre Arthur Aguiar é cancelado; saiba o motivo

Ao contrário de Juliette Freire (BBB21), Arthur Aguiar não vai ganhar um documentário no Globoplay.

O material já estava sendo gravado e produzido antes mesmo do BBB 22 terminar, mas Arthur e a mulher, Maíra Cardi, não chegaram a um acordo com o Globoplay. A informação é das colunistas Carla Bittencourt e Fernanda Lopes, do Notícias da TV.

Conforme a publicação, embora a produção não tenha sido divulgada para o público, duas equipes já estavam acompanhando o ator - uma gravando com a família e amigos dele fora do programa, e outra acompanhando Arthur desde que ele deixou o BBB 22 como campeão.

As gravações aconteceram em parte numa casa na Barra da Tijuca, que Maíra Cardi alugou para receber a equipe de gravação do Globoplay, com a família, amigos, empresário e membros importantes do fã-clube do ator. No Encontro com Fátima Bernardes, a mãe de Arthur, Kátia Aguiar, chegou a deixar escapar que a equipe do documentário estava em sua casa gravando o especial quando foi convidada para encontrar o filho nos Estúdios Globo.

Apesar do casal não ter aceitado o acordo com o Globoplay, Arthur vai aparecer no Fantástico neste domingo (1º). A Globo está produzindo também um documentário com Pedro Scooby, que será exibido pelo Canal Off, com viagens, aventuras e os reencontros do surfista com a família.