De fio-dental, candidatas do Miss Bumbum pedem vacina no ‘atributo'

O Miss Bumbum 2021 não perdeu tempo em apostar na conscientização sobre a vacinação contra a Covid-19. As candidatas deste ano posaram com o bumbum à mostra e um recado escrito no atributo: “Vacine aqui”.

Famoso por revelar Andressa Urach ao mundo da fama, o concurso tem 27 candidatas representando os estados brasileiros.

“Queremos que todos se vacinem”, afirmou a representante do Piauí, Leila Dantas.

“Todas as candidatas aceitaram fazer a tatuagem, iremos fazer isso para incentivar ainda mais a vacinação no Brasil”, disse Mari Valents, candidata do Rio Grande do Sul.

O famoso site norte-americano sobre celebridades, “TMZ”, destacou a ação das beldades brasileiras que fizeram propaganda no bumbum pela vacina contra a Covid.