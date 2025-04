Davi Brito revela motivo do término com Adriana Paula: "Errei"

Nas redes sociais, no entanto, o ex-participante do "BBB" foi duramente criticado por internautas, que questionaram suas motivações e sinceridade. Muitos o acusaram de buscar engajamento e forçar situações para permanecer em evidência. Comentários como “vá se tratar” e “maior mentiroso” foram publicados em páginas que repercutiram os vídeos.

E desabafou: "Eu sei que você me disse que eu não presto, que eu sou um lixo, que eu sou mentiroso, sou enganador, eu sou tudo de ruim, que eu te usei pra minha imagem com a minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade.[...] Quantas pessoas acham que eu sou uma pessoa má, mas eu não sou mau. Eu não sou uma pessoa ruim".

"A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", contou ele em vídeo.

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais neste sábado (12) para confirmar o fim do relacionamento com a dentista Adriana Paula. Em vídeos emocionados, ele afirmou que a exposição pública da gravidez da ex-companheira foi o estopim para o término. Segundo Davi, tanto Adriana quanto sua família se incomodaram com a forma como ele revelou a gestação, sem respeitar o tempo dela para tornar a notícia pública.

