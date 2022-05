Conrado, da dupla com Aleksandro, precisou fazer cirurgias e segue em estado grave na UTI

Inicialmente, João - que foi o primeiro a ser socorrido na cena do acidente - aparentava ter ferimentos leves, mas ao dar entrada no hospital, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

No comunicado, é informado que ele precisou fazer cirurgia para controle de sangramento e uma correção cirúrgica de fratura da bacia, e que permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro.

