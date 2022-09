Coldplay depois do Rock in Rio volta ao Brasil para mais oito shows no mês que vem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apoteose comandada pelo Coldplay na noite deste sábado (10), no Rock in Rio, encantou o público. Para além dos hits entoados por Chris Martin, o espetáculo foi marcado pelas milhares de pulseiras de LED distribuídas à multidão, que mudavam de cor no ritmo das músicas, criando um visual cinematográfico. E, para a alegria dos fãs, a banda volta ao país em outubro para uma série de shows.

Isso porque a performance do Rock in Rio marcou o início da turnê latino-americana da banda, que viaja para apresentar o show "Music of Spheres" em países como Peru, Colômbia, Chile e Argentina.

Só no Brasil são oito shows. Nos dias 11 e 12 de outubro, eles sobem ao palco no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Depois, vão ao Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22.

Segundo o site de venda de ingressos Eventim, porém, as entradas --que custavam até R$ 980-- já estão esgotadas para todos os oito dias. Quem abre as performances é a banda H.E.R.