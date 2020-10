Claudia Raia se declara para marido ao comemorar 9 anos de relacionamento

Claudia Raia e o marido Jarbas Homem de Mello estão comemorando 9 anos juntos. Em seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo e se declarou para o amado.

"Hoje é o nosso dia, nove anos de muito amor, cumplicidade, alegrias e muita arte. Amar você me faz uma pessoa melhor, você é a minha melhor companhia e eu amo amar você! Quero ficar ao seu lado pra sempre", escreveu a artista na legenda da publicação.

No vídeo, ela mostra um álbum com fotos do casal: "Quando eu podia imaginar que ia casar com esse bofe? Achei que ia dar só uma saída, uma ficada. Um bofe lindo, talentoso, eu já admirava. Dança, canta, representa, talentoso, e eu amo gente talentosa. Mas daí fui ficando, ficando, eu pedi ele em namoro e começamos a namorar. Os nove anos mais felizes da minha vida", relatou a atriz.