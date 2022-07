Christian Figueiredo rebate Dynho após ameaça e treta em podcast: ‘tá louco?’

A briga entre Dynho Alves e Christian Figueiredo segue após uma confusão envolvendo os dois e Lucas Selfie no podcast “Eu Fico Loko”.

Depois de Dynho ter gravado um Storie pedindo desculpas à mulher de Christian e afirmando que “iria quebrar” o youtuber se o seu segurança não estivesse no local, o influenciador rebateu o funkeiro.

"Gente, seguinte, tô na correria, acabei de pousar aqui em BH (Belo Horizonte, Minas Gerais), nem ia me pronunciar, mas eu vi que rolaram uns Stories sobre o assunto que rolou ontem, e que para mim já tinha sido colocado um ponto final... Mas diante dessa repercussão toda, eu quero falar agora de coração: para você, Dynho, peço desculpas se você se sentiu desconfortável no programa", começou ele.

"Quero pedir desculpas para você se as perguntas extrapolaram seus limites. Em nenhum momento eu tive a intenção de debochar de seu conteúdo, do seu trampo... A gente perguntou algumas coisas sobre os momentos polêmicos de "A Fazenda", e eu vi que ali você pegou pilha: eu errei em continuar algo que você não estava dando abertura, mas foi você mesmo quem falou aquelas palavras, e eu fui chato em insistir no assunto", continuu.

"Eu tô ligado: ninguém naquela mesa tava certo. Todo mundo ali errou. E eu sou homem para vir aqui assumir meu erro de ter deixado você se sentir desconfortável. Fim. De qualquer maneira, eu te agradeço por ter pedido desculpas para a Zoo (esposa de Christian), agora, se o seu problema é comigo, vem falar comigo. Agora, se você não sabe resolver as coisas na tranquilidade, problema é seu. O que você está querendo com esses Stories dizendo que 'vai me quebrar'. Tá louco?", finalizou.

Treta - O ex-marido de MC Mirella se irritou após ser zoado sobre a entrada plataforma de conteúdo pornográfico, Privacy, e sobre a suposta traição enquanto estava em A Fazenda, e acabou provocando Figueiredo ao citar a esposa do youtuber. "Vou gravar onlyfans com a sua mulher"