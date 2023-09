Caso Victor Meyniel: porteiro é indiciado por omissão de socorro

“A Polícia Civil encerrou as diligências e tudo que foi produzido desde o dia do flagrante foi encaminhado à Justiça. Enviamos ao MP que vai decidir se oferece denúncia pelas mesmas acusações", disse o delegado João Valentim Neto, da 12ª DP.

O porteiro GilmarJosé Agostini ele foi indicado por omissão do socorro ao não intervir nas agressões contra Victor Meyniel, no dia 2 de setembro, na portaria de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro.

