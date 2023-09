Após depoimentos, polícia indicia agressor de Victor Meyniel por lesão corporal e injúria por homofobia

Sobre o depoimento de Karina, Victor se defendeu afirmando que percebeu um 'climão' entre Yuri e Karina e tentou "deixar o clima mais leve", buscando mais contato com a amiga do rapaz com quem estava ficando, e que "em nenhum momento, em seu entender, foi deselegante ou inconveniente, ao contrário, tentou a todo momento ser amigável".

"Ainda que tenha havido um ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela", afirmou o delegado em coletiva, acrescentando que o fato do agressor já ter sido casado com um homem não impede "que ele tenha praticado lesão contra a vítima e a injuriado por homofobia. “

