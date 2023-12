Carolina Dieckmann é internada e passa por cirurgia

"Oi, gente, passando aqui pra vocês verem minha carinha, eu tô bem. Eu tô de repouso, que eu fiz ontem uma cirurgia super simples, foi anteontem. E eu enfim, resolvi falar, porque duas pessoas que viram saindo do hospital, geraram uma fofoquinha, e antes que isso ficasse algo maior, eu resolvi eu mesma dizer que está tudo bem", contou ela nesta sexta-feira, no Instagram.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.