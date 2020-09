Cardi B pede divórcio do rapper Offset: 'irremediavelmente rompido'

Cardi B, de 27 anos, entrou com pedido de divórcio do marido, o rapper Offset, 28, após 3 anos de casamento. Os dois são pais de Kulture, de dois anos.

À Justiça, a rapper norte-americana que está prestes a lançar uma música com Anitta, afirma que o casamento está "irremediavelmente rompido" e que "não há perspectivas de reconciliação", além de seguir antigas traições de Offset. Em dezembro de 2017, três meses após o casamento, o rapper teve uma fita de sexo da traição vazada. Os dois se separaram um ano depois, mas reataram o casório depois de alguns meses.

O motivo que teria desencadeado o divórcio agora seria, segundo a revista People, uma nova traição descoberta por Cardi. Recentemente, Cardi afirmou à revista ELLE que seu casamento "tem muito drama".

Na ação de divórcio, Cardi pede a guarda da filha do casal, além de requerer pensão alimentícia do pai à menina. Conforme o TMZ, até o momento ela não pediu pagamento de pensão alimentícia conjugal, mas requereu que ele pague as despesas judiciais do divórcio. Ela pede, ainda, uma "divisão justa de todos os bens materiais".