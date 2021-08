Cantora Walkyria Santos faz alerta após encontrar filho morto aos 16

A cantora de forró Walkyria Santos publicou nesta terça-feira (3) um vídeo em que aparece inconsolável diante da morte do filho, Lucas, de 16 anos.

O adolescente foi encontrado morto em casa. No vídeo, Walkyria faz um alerta para que as pessoas prestem atenção e tomem cuidado com o que comentam nas redes sociais. Ela afirma que ele postou um vídeo no TikTok e recebeu comentários maldosos como resposta. “Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas eu tô aqui como uma mãe, pedir pra que vocês vigiem, fiquem alerta, eu fiquei o que eu pude. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso, vários comentários da internet, nesse Tik Tok nojento que fez com que ele chegasse a esse ponto”.

Segurando uma roupa, ela explicou: “Esse casaco ele usou ontem, tem o cheiro dele”. “Eu estou desolada, meu Deus, que vocês vigiem, que essa internet está doente. Quando as pessoas estão um pouco fracas e não se aguentam… Que vocês vigiem…”, disse.

Na legenda, Walkyria escreveu: “Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família quem chora. Eu te amo pra sempre meu filho Lucas Santos, eu te amo”, escreveu ela na legenda.