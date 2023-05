Cantora Sia revela que foi diagnosticada com autismo

Sia, de 47 anos, revelou que recebeu um diagnóstico tardio de autismo. A cantora deu a entender que a descoberta foi recente, mas não deixou claro quando.

Em entrevista ao Rob Has a Podcast, a artista que se casou no início do mês contou: “Estou no espectro e estou em recuperação, e tal – há muitas coisas”. Sia explicou que a condição pode ser detectada a partir dos 18 meses de vida ou menos, mas que no caso dela, o diagnóstico foi tardio.

“Por 45 anos, eu pensei... 'Tenho que colocar meu traje humano'. E somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente, totalmente eu mesma", explicou ela.

A cantora contou como conseguiu passar a se amar após a descoberta: “Ninguém jamais poderá conhecê-lo e amá-lo quando você estiver cheio de segredos e … vivendo com vergonha. E quando finalmente nos sentamos em uma sala cheia de estranhos e contamos a eles nossos segredos mais profundos, sombrios e vergonhosos, e todo mundo ri junto com a gente, não nos sentimos como pedaços de lixo pela primeira vez em nossas vidas. Nos sentimos vistos pela primeira vez por quem realmente somos, então podemos começar a sair para o mundo apenas operando como humanos e seres humanos com corações e não fingindo ser nada.”

Polêmica ---- Dois anos atrás, Sia já foi 'cancelada' na internet por escalar para o seu primeiro filme, Music, a atriz Maddie Ziegler, que não tem autismo, em um papel de uma pessoa autista, fazendo uma interpretação estereotipada de uma pessoa autista.

Na época, a cantora pediu desculpas, afirmou que o seu "coração sempre esteve no lugar certo", e convidou a “assistirem ao meu filme antes de julgá-lo”.

Ela também acrescentou um aviso no início do filme, que diz: “Existem terapeutas ocupacionais autistas especializados em processamento sensorial que podem ser consultados para explicar maneiras seguras de fornecer feedback proprioceptivo e de pressão profunda para ajudar na segurança do colapso".