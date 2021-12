Campeã do BBB20, Thelma rebate discurso de Tiago Leifert contra Ícaro Silva

A campeã do BBB20, Thelma Assis rebateu a declaração do ex-apresentador Tiago Leifert contra o posicionamento do ator Ícaro Silva em relação ao reality global. Pronunciamento de Thelma sobre o caso de Tiago Leifert e Ícaro Silva. Parte 1 pic.twitter.com/aqGugLRGBM — Portal Thelma Assis (@thelmaportal) December 23, 2021 “Quando eu vi o post de ‘entretenimento medíocre’ do BBB eu falei: ‘Caramba, chutou o balde, hein?’. Aí eu fiquei pensando e fiz uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que é praticar empatia. Eu fiquei pensando: ‘Por que ele falou isso? Chutou o balde desse jeito?’. E aí eu me coloquei no lugar dele e pensei: ‘Cara, imagina o corre que esse menino não faz há anos, ainda mais sendo um ator preto, o tanto de não que ele deve ter ouvido não”, diz. Parte 2 pic.twitter.com/Ad3NdvoT7a — Portal Thelma Assis (@thelmaportal) December 23, 2021 Em outro trecho, Thelma pontua que a expressão “paga o seu salário”, dita pelo Tiago Leifert no seu discurso, não foi bem digerida por ela. “Mas junto com a resposta veio: ‘Respeita quem paga o seu salário’. E aí bateu, porque em 2021 você ouvir isso…é se colocar em um lugar de um privilégio branco que não dói só no Ícaro, que não dói só em mim, dói em várias pessoas, porque um monte de gente ouve isso ainda. Então quer dizer que se eu estiver dentro de uma empresa eu não posso criticar nada da empresa? Por que meu salário vem dali? Meu salário vem de eu abaixar a cabeça ou o meu salário vem do que eu presto de serviço? O meu salário vem do meu trabalho e foi isso que estava escrito na resposta do Ícaro e foi por isso que eu me identifiquei”, explicou. Parte final pic.twitter.com/6JKq1lZVlI — Portal Thelma Assis (@thelmaportal) December 23, 2021

