Atriz Milena Toscano dá à luz ao segundo filho; veja fotos

“Que sua vida seja cheia de luz e sorrisos. Estarei sempre ao seu lado te guiando e tentando dar o melhor de mim. Seu irmão é um cara sensacional e tenho certeza que será seu grande parceiro nessa jornada da vida. E seu pai!? Esse já está aqui todo babão e pronto pra todas as aventuras que farão juntos. Bem-vindo ao nosso mundo, Tico! Obrigada por nos escolher! E estamos preparados pra crescer juntos com você! Te amo!”, finalizou.

