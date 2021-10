Assistente entregou arma a Alec Baldwin; ator não sabia que tinha bala de verdade

Segundo a Associated Press, as autoridades informaram que um assistente de direção foi quem entregou a arma para o ator afirmando que seria seguro usá-la durante a cena, que ainda não se sabe se era um ensaio ou filmagens.

A arma entregue a Alec Baldwin no set do filme ‘Rust’ estava carregada com bala de verdade, mas o ator não sabia disso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.