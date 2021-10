Alec Baldwin se pronuncia sobre morte de diretora: ‘Sem palavras para demonstrar meu choque'

“Não tenho palavras para demonstrar meu choque e minha tristeza diante do trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada por nós. Eu estou cooperando integralmente com as investigações para entender como essa tragédia ocorreu e eu estou em contato com o marido dela oferecendo meu apoio a ele e a sua família. Meu coração está partido pelo seu marido, o filho deles e todos que conheciam e amavam a Halyna”, escreveu em seu perfil no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.