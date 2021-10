Matthew Hutchins, marido de diretora diz que Alec Baldwin está sendo 'muito prestativo'

O acidente ocorreu nesta quinta-feira (21). Além da diretora, o diretor do longa, Joel Souza foi baleado e levou um tiro no ombro. Ele passa bem e já recebeu alta médica.

"Falei com Alec Baldwin e ele está sendo muito prestativo", disse o viúvo ao jornal Daily Mail. Matthew tem um filho de 8 anos com Halyna.

Matthew Hutchins, viúvo da diretora Halyna Hutchins, que morreu com um tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin durante as filmagens de de "Rust", no Novo México, contou que já conversou com o artista.

