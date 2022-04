Arthur Aguiar vence Paredão falso com 82% dos votos

O cantor foi levado ao Quarto Secreto, que tem as paredes pretas, cadeira gamer e conta com televisões para ele assistir aos outros brothers.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 82,8% dos votos, Arthur Aguiar venceu o Paredão falso do Big Brother Brasil 22 (Globo). Também na berlinda de mentira, Gustavo recebeu 10,54% dos votos; Lina, 6,26%; e Eliezer, 0,4%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.