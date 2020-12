Aos 20, filho de Solange Almeida mostra antes e depois de bariátrica

Rafael Almeida, filho da cantora Solange Almeida, impressionou com uma foto de antes e depois após perder 75 kg ao realizar uma cirurgia bariátrica, mudar os hábitos alimentares e praticar exercícios. O jovem de 20 anos relatou sobre a mudança do corpo em seu perfil do Instagram.

"Fazia um tempo que eu não comparava meu corpo antigo com o meu atual, muitas pessoas falam que eu mudei que eu não sou o mesmo, mas você já parou pra pensar que eu sempre fui esse cara que eu sou hoje? Que o peso que eu carregava escondia toda minha confiança, toda minha vontade de viver?", iniciou.

"Eu mudei sim, mudei meus hábitos, mudei minha rotina de exercício e aprendi que nesse mundo de hoje é só a aparência que importa, triste isso, mas é a realidade. Se cuide, se ame, não pelos outros, mas por você", finalizou.