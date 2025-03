Anitta desembarca em Noronha para continuar comemorações de aniversário

Anitta viajou para Fernando de Noronha nesta sexta-feira (28) em um jatinho, acompanhada da família, para continuar as comemorações de seu aniversário de 32 anos, celebrado oficialmente no próximo domingo (30).

A cantora chegou acompanhada dos pais, Miriam e Mauro, e do irmão Felipe, dando sequência a uma série de celebrações que começaram no Rio de Janeiro. Convidados como David Brazil, Renan Machado, Tauã Cordel e Rodrigo Bili já estão no arquipélago, onde Anitta preparou um fim de semana especial.

Antes de Noronha, a artista realizou três festas no Rio, incluindo um ritual hindu em sua mansão, e um show exclusivo de Alexandre Carlo, do Natiruts, para amigos e famosos como Angélica, Luciano Huck e Regina Casé. Após o momento zen, ela também aproveitou uma festança com muito rebolado para comemorar a data.