Anitta cancela show no São João de Campina Grande por problemas de saúde

Segundo a nota, Anitta lamentou não poder estar presente em uma das maiores festas juninas do país e destacou o carinho que sente pelo público paraibano, afirmando que espera reencontrá-los em breve, em uma nova oportunidade. A equipe da cantora não divulgou a causa do problema de saúde.

Anitta cancelou o show no São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta quarta-feira (18), por motivos de saúde. Em comunicado oficial, sua equipe explicou que a artista foi orientada a manter repouso e seguir cuidados médicos, o que a impossibilita de participar do evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.