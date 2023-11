Ana Hickmann já foi parar em UPA com hematomas há 5 anos, diz colunista: ‘pediu pelo amor de Deus'

"Oi, sou Fulano de tal, sou morador de Sorocaba, moro bem perto do condomínio da Ana Hickmann. Tem mais notícias sobre a Ana. Só não quero aparecer nem ser exposto. Se vocês investigarem, na UPA de Itu, em uma madrugada de 2018, ela foi atendida com vários hematomas e pediu 'pelo amor de Deus' para não registrarem nada. Sei disso porque minha ex ficou sabendo pelas amigas que eram enfermeiras da UPA de Itu".

Ana Hickmann já teria aparecido com sinais de agressão cinco anos atrás, em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itu, interior de São Paulo, onde mora com o marido Alexandre Corrêa.

