Alvo de investigação, anel de noivado de Carla Diaz pode chegar até R$ 200 mil

Becari se pronunciou nas redes sociais e negou as acusações. “Todos esses ataques de gente maldosa ainda põe em cheque o trabalho social e demais de uma década e que hoje é materializado no instituto que tem quase 1000 animais resgatados e que dependem das ajudas das pessoas para se manter funcionando”, escreveu ele em um dos trechos.

Ainda segundo o site Metrópoles, a investigação mira no suposto desvio de recursos da organização que leva o nome do deputado e ajuda animais em situações de maus-tratos. Os valores arrecadados teriam sido usados para custear os presentes dado a atriz.

O anel - com aro em platina com diamantes em cravação de trilho - assim como a viagem do casal para a Itália estão sendo alvos do Ministério Público de São Paulo após denúncias anônimas. A suspeita é que o deputado tenha cometido os crimes de peculato e estelionato.

