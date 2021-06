Alexandre Garcia lucrou R$ 70 mil com notícias falsas; lista vai à CPI

O comentarista da CNN Brasil, Alexandre Garcia, foi exposto em uma lista do Google que mostra os vídeos no YouTube que mais lucraram com notícias falsas durante a pandemia. Os dados foram enviados à CPI da Covid, a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e publicados pelo jornal O Globo hoje (12).

No relatório, Garcia aparece em primeiro lugar entre os disseminadores de notícias falsas com 126 vídeos deletados. Mas antes de saírem do ar, os vídeos renderam a ele US$ 13.632,48 de lucro (o equivalente a R$ 69.798,30 no câmbio atual).

Em seguida, vem o canal de Gustavo Gayer, que lucrou cerca de R$ 40 mil com fake news, e o “Notícias Política BR”, recebendo R$ 20,7 mil de lucro com desinformação, além do “Brasil Notícias”, que levou para casa R$ 17,7 mil com suas notícias falsas. Alguns deles afirmam ser vítimas de censura pelas empresas de tecnologia.

O Google mostrou ainda que foram removidos 385 vídeos, denunciados por internautas por ser considerado conteúdo de desinformação sobre formas de tratamento da Covid-19. No total, esses usuários ganharam o equivalente a R$ 230 mil publicando conteúdo falso.